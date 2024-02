نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا 2023 اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره الأسترالي في ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023™على إستاد ملعب الجنوب المنتخب الأسترالي يصلُ المباراة بأفضليةِ يـومين في عددِ أيام ِالراحة، عاملٌ قد يكون مِفصليًا على مجرياتِ المواجهة.

Australia vs. South Korea live stream: How to watch AFC Asian Cup live online

Australia comfortably got past Indonesia with a 4-0 victory in the round of 16. That cannot be said of South Korea، who needed a 99th-minute equaliser by Cho Gue-sung against Saudi Arabia، before winning on penalties. The Socceroos have also had two days extra of rest.

Tigers of Asia goalkeeper Jo Hyeon-woo emerged as the hero، saving two penalties in the shootout. However، he was only in as a replacement for Kim Seung-gyu، who tore his ACL earlier in the tournament. Wolves star Hwan Hee-Chan، who scored the winning spot kick، starts for the first time this tournament.

وتمكن المنتخب الأسترالي من التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، وذلك عقب اكتساح نظيره منتخب إندونسيا برباعية نظيفة في دور الـ16.

Australia vs South Korea live stream: how to watch AFC Asian Cup game online today، team news

بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، عقب تحقيق فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب المنتخب السعودي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المباراة المثيرة والنارية بين أستراليا وكوريا الجنوبية، في نصف نهائي البطولة الآسيوية، الفائز من مباراة الأردن وطاجيسكتان، والتي تقام صباح اليوم.

مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية موعدك معها سيكون في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN ASIAN CUP 1.

مدرب أستراليا: سنستغل قدرتنا أمام كوريا الجنوبية.. ونريد حصد البطولة لإلهام الأطفال في بلدنا

أكد غراهام آرنولد مدرب منتخب أستراليا، بأنه جاهزة للمعركة أمام كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023.

ويلتقي منتخب أستراليا مع نظيره كوريا الجنوبية اليوم الجمعة في المباراة التي تجمع الفريقين في ربع نهائي البطولة الآسيوية.

وقال مدرب أستراليا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "أحد أهم الأمور في رأيي بهذه البطولة، هو وقت الراحة، علينا أن نتأكد على الصفاء الذهني للاعبين والجاهزية الذهنية، وقد أعطيتهم يوم راحة بعد مباراة أندونيسيا لكي يستعدوا عافيتهم، والجميع بحالة نفسية ممتازة".

وأكمل: "سأكون جاهزًا بكل تأكيد للمعركة، ومدرب منتخب كوريا الجنوبية لديه عدد كبير من الخيارات، ونحن نركز على أنفسنا فقط".

وتابع: "نحن خضنا حصة تدريبية ممتازة أمس، واللاعبون يعلمون مايجب فعله، ولدينا حصة تدريبية آخرى عصر اليوم، ستساعدني على وضع التشكيل الأساسي، كما قلت نحن نواجه خصمًا ممتازًا، لكننا نؤمن بأنفسنا وقدراتنا، ونحن ندخل الملعب من أجل الفوز فقط".

الصافرة الإماراتية حاضرة في مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية

عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي عادل النقبي، حكمًا رابعًا، والحكم المساعد الدولي حسن المهري حكمًا خامسًا، والحكمين الدوليين محمد عبد الله، وعمر آل علي «حكما فيديو»، ضمن طاقم حكام مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام اليوم على استاد الجنوب في دور الثمانية لكأس آسيا في الدوحة.

وتعد هذه المشاركة السابعة لطاقمنا الوطني، الذي أدار مباريات ماليزيا والأردن، وسوريا وأستراليا، والأردن والبحرين، في مرحلة دور المجموعات، ومباراة أستراليا وإندونيسيا في دور الستة عشر، كما شارك بعض عناصره، حكامًا للفيديو، ضمن أطقم التحكيم التي أدارت مباريات أوزبكستان وتايلاند، والسعودية وكوريا الجنوبية، والبحرين واليابان، ضمن ذات الدور.

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وأبو ظبي الرياضية في الإمارات وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير ومنها المملكة الأردنية.

وستكون القناة الناقلة لمباراة أستراليا وكوريا الجنوبية على الشبكة القطرية هي باقة البطولة "beIN ASIAN CUP"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD".

تردد القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

قناة الرابعة العراقية متاحة فقط عبر نايل سات، وقناة SSC1 HD يمكنك مشاهدتها حصرًا من خلال عرب سات، في حين يمكنك متابعة قناة beIN Asian Cup على قمري نايل سات وسهيل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وكوريا الجنوبية

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

بحصول قناة بي إن سبورت على حقوق كأس آسيا 2024، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة أستراليا وكوريا الجنوبية من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

ومن داخل المملكة العربية السعودية، لا توجد إلا طريقة واحدة لمشاهدة جميع فعاليات البطولة الآسيوية، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية "شاهد VIP"، والمتاحة عليها جميع قنوات SSC.

موعد مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

موعد مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، يوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024 وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.