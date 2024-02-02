تامر مصطفى يقترب من الرحيل عن نادي إنبي في الفترة الحالية

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب تامر مصطفى المدير الفني لنادي إنبي من الرحيل عن الفريق في الفترة الحالية بسبب رحيل زياد كمال لاعب الفريق.

تامر مصطفى يقترب من الرحيل عن نادي إنبي

ويأتي هذا القرار بسبب رحيل زياد كمال لاعب نادي إنبي دون علمه للقلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يحسم مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي مصير تامر مصطفى المدير الفني للفريق سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل و الاستعانة بجهاز فني جديد يقود الفريق.

يواصل نادي إنبي تدريباته مساء اليوم على ستاد بتروسبورت استعدادًا لعودة مباريات الدوري في شهر فبراير الجاري.

موعد مباراه إنبي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في شهر فبراير الجاري.