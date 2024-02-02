منتخب الأردن يتلقى صدمة كبيرة رغم التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب الأردن صدمة كبيرة بغياب أحد اهم لاعبيه عن مباراة نصف النهائي القادمة في كأس آسيا 2023، بعد التأهل التاريخي للمربع الذهبي بالفوز على طاجيكستان بهدف وحيد مقابل لا شيء.

علي علون يغيب عن الأردن في نصف النهائي

تلقى المهاجم علي علون بطاقة صفراء خلال مشاركته في فوز الأردن على طاجكيستان بهدف وحيد دون رد، ليتأكد غيابه عن مباراة نصف النهائي المقبلة أمام المتأهل من موقعة أستراليا وكوريا الجنوبية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونجح منتخب الأردن في التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف في البطولة التي تقام في قطر.

وسجل وخدات خانونوف الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 66 بالخطأ في مرماه، ليصعد النشامى إلى قبل النهائي.

وللمرة الأولى يتأهل المنتخب الأردني لنصف نهائي كأس آسيا بعد توقّفه في ربع النهائي مرتين قبل ذلك (2004 و2011).