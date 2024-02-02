مشاهدة مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا كورة | كأس الأمم الإفريقية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أعين عشاق كرة القدم نحو لقاء مثير يجمع منتخبي الكونغو الديمقراطية وغينيا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023. يتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالندية والتحدي، حيث يتنافس الفريقان بشراسة للفوز وضمان تأهلهما إلى الدور المقبل من البطولة.

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هذه المواجهة القوية ستحسم بطاقة العبور إلى نصف نهائي "كأس الأمم الإفريقية" في كوت ديفوار.

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2024

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مساء اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير، هو يوم إقامة مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منتخب غينيا، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تنطلق مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية أمام غينيا في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

البث المباشر لـ مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2024

تحمل شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتم نقل مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا على قناة beIN AFCON 1 المخصصة لبث مباريات البطولة.

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معلق مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا

يتولى المعلق محمد المبروكي مهمة التعليق على مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية وغينيا، في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقع ضد غينيا في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى مباسي نزاو. خط الدفاع كالولو – باكا – مبيمبا – ماسوكو. خط الوسط موتوسامي – كاكوتا – بيكيل. خط الهجوم يوان – باكامبو – بونجوندا.

مشاهدة بث مباشر مباراة الكونغو الديموقراطية وغينيا يلا شوت اليوم في أمم إفريقيا Live Now من هـــنـــــــا

تشكيل منتخب غينيا المتوقع ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى إبراهيم كونيه خط الدفاع إبراهيم دياكيتيه - جوليان جانفييه - مختار دياكابي - إيسياجا سيلا خط الوسط إيلايتش موريبا - عبد الله توريه - مورجان جيلافوجي - أجيبو كامارا - سيكو سيلا خط الهجوم محمد بايو

تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024