نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قطع إعارته من بلدية المحلة.. كواليس عودة طارق علاء للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو نادي الزمالك في قطع إعارة لاعب الوسط الشاب طارق علاء، من نادي بلدية المحلة، ليعود إلى صفوف القلعة البيضاء مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

كواليس عودة طارق علاء للزمالك



ومن جانبه أعلن نادي بلدية المحلة منذ قليل عن قطع إعارة طارق علاء، لاعب الزمالك الشاب، بعد الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الماضية.



وكان طارق علاء كان قد انضم لصفوف بلدية المحلة لمدة موسم على سبيل الإعارة، برفقة الثنائي حسام أشرف وماجد هاني.



ويأتي السبب وراء قطع إعارة علاء، بسبب أن اللاعب لم يحصل على فرص في المشاركة الكاملة مع بلدية المحلة.

ومن جانبه تواصل اللاعب مع حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك، لشرح موقفه في بلدية المحلة، والذي عرض عليه العودة للأبيض، ولكن للمشاركة مع فريق 2003.

وبعد أن وافق طارق علاء على عرض حسين السيد، تم التفاوض بين الزمالك وبلدية المحلة على قطع الإعارة وهو ما أعلن عنه الأخير اليوم.



جدير بالذكر، أن طارق علاء مرتبط بعقد مع نادي الزمالك حتى عام 2027، وسبق تصعيده للفريق الأول في أكثر من مناسبة.