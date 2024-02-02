نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ جوزيه جوميز مهام عمله مع الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع المدرب جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

متى يبدأ جوزيه جوميز عمله مع الزمالك؟

ومن المقرر أن يبدأ جوميز مهام عمله مع الأبيض بداية من التدريبات الجماعية للفريق، المقرر لها غدًا السبت.

ويقود البرتغالي جوزيه جوميز المران الجماعي للقلعة البيضاء بداية من غدًا السبت، استعدادا للفترة المقبلة، بعد انتهاء الراحة السلبية للاعبين.

ومن المؤكد أن يشهد مران الأبيض الصفقات الجديدة التي نجح مجلس إدارة الزمالك في التعاقد معاها خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتم الاستقرار على البرتغالي ليكون قائد السفينة الجديدة للفارس الأبيض خلفًا لمعتمد جمال الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

جدير بالذكر أن جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 بدأ مسيرته التدريبية في عالم 1995 كمدرب مساعد، فيما بدأ العمل كمدير فني في عام 2003م.

وتولى جوميز تدريب العديد من الأندية الأوروبية والعربية، والتي أبرزها: "أهلي جدة والتعاون السعودي، وبني ياس الإماراتي، ورايو آفي البرتغالي، وريدينج الانجليزي،و ألميريا الاسباني".