انت الأن تتابع خبر إنجاز تاريخي للنشامى بالعبور إلى نصف نهائي كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم من العبور إلى نصف النهائي بعد فوزه على طاجكستان بهدف دون رد في بطولة كأس آسيا.

وسجل هدف المنتخب الوطني اللاعب عبدالله نصيب "ديارا" في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يتاهل بها النشامى إلى نصف نهائي البطولة منذ مشاركاته بكأس آسيا والتي بدأت منذ عام 2004.

وحضر المباراة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة، وسط حضور جماهيري أردني كبير ساند المنتخب منذ انطلاق صافرة البداية.

وهنأ ولي العهد، نشامى المنتخب الوطني من أرض الملعب بالفوز الكبير والتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس آسيا.