منتخب النشامى يخطف قلوب العرب بعد دخوله قائمة الكبار

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رياض - احمد صلاح - حصد المنتخب الوطني لكرة القدم إشادة واسعة للأداء المميز الذي قدمه ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، خاصة بعد فوزه على منتخب طاجكستان بنتيجة 1-0 وتأهله للمرة الأولى لنصف نهائي البطولة.

وخصصت وسائل الإعلام العربية والآسيوية مساحات واسعة للحديث عن المنتخب الوطني، وإنجازاته في البطولة الآسيوية، وسط إشادات بمستوى اللاعبين.

وتواجد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي بمدرجات الجماهير في مواجهة الأردن وطاجيكستان في دور ربع نهائي كأس آسيا 2023.

هذا وعمت الفرحة بعثة المنتخب الوطني عقب انتهاء مباراة طاجكستان، إذ احتفل اللاعبون والمدربون بهذا الانجاز قبل التشديد على ضرورة التفرغ للتحضير لمباراة الدور نصف النهائي التي تقام الثلاثاء المقبل ويلتقي فيها منتخبنا مع الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا.

وتشهد المناطق السياحية والتجمعات في قطر، تجمعات للجماهير الأردنية احتفالا بما يحققه المنتخب الوطني الذي وصل إلى نصف نهائي كأس آسيا، لأول مرة، في تاريخه بانتظار البحث عن النهائي، وشارك الكثير من الجمهور الخليجي والجاليات العربية فرحة الأردنيين بهذا الفوز وتمنوا تحقيق النشامى لقب البطولة.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم لعب في المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا حيث فاز على ماليزيا 4-0 وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 وخسر أمام البحرين 0-1 ليتأهل المنتخب إلى دور الستة عشر ويفوز على العراق 3-2 ومن ثم على منتخب طاجكستان في دور الثمانية 1-0 بانتظار مباراة نصف النهائي.