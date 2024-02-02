أستراليا تتقدم على كوريا الجنوبية بهدف نظيف في الشوط الأول بكأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب أستراليا في التقدم على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، بهدف نظيف، في شوط المباراة الأول، بدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

أحداث الشوط الأول

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بسيطرة كبيرة وضغط من جانب لاعبي منتخب كوريا الجنوبية، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 42 نجح اللاعب جودوين نجم المنتخب الأسترالي، في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، في شباك كوريا الجنوبية.

وحاول لاعبو منتخب كوريا الجنوبية، تسجيل هدف التعادل قبل انتهاء شوط المباراة الأول، ولكن دون جدوى.

ودخل المنتخب الأسترالي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماتيو رايان.

خط الدفاع: عزيز بيهيتش، هاري سوتار، كي رووليس، ناثانيل أتكينسون.

خط الوسط: جاكسون إرفين، كيانو باكوس، كونور ميتكالف، كونور مياكاف.

وفي الهجوم: كريغ غودويون، ميشيل ديوك، مارتن بويل.

بينما جاء تشكيل كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: هيون وو جو.

خط الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون.

خط الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج.

خط الهجوم: سون هيونج مين.