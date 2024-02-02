عاجل.. الزمالك يعلن الاستغناء عن 8 لاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، عن الاستغناء عن ثمانية لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

الزمالك يعلن الاستغناء عن 8 لاعبين



ونشرت حسابات نادي الزمالك الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور 8 لاعبين من صفوف الأبيض موجهين لهم الشكر على ما قدموه خلال الفترة الماضية.



وأعلن الزمالك الاستغناء عن كل من: "عبدالله جمعة، عمرو السيسي، حاتم سكر، أحمد زكي، مصطفى شكري، محمد طارق، محمد حسام بيسو، كريم عبدالحق".



وعلقت حسابات الزمالك على صور هولاء اللاعبين: "شكرًا لكم على ما قدمتموه في الفترة الماضية وبالتوفيق في المستقبل".



ويستعد نادي الزمالك للإعلان عن الصفقات الجديدة التي نجح مجلس إدارة القلعة البيضاء، في التعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي الجاري.