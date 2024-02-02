نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توني نادال لـ "دوت الخليج": التنس لن يأتي بـ"فيدرير ونادال" مرة أخري.. وجوكوفيتش الأفضل عبر التاريخ من حيث عدد الألقاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حوار: أسامة عواد

ترجمة: ألكسندرا العسقلاني

شارك في الحوار: حسن موسي – سيد متولي – أحمد عبد الحفيظ

“يقولون أن الخَال والد.. لكن في الحقيقة أن العَم هو الوالد وقد يتخطى الأب بمراحل عديدة”، عندما نتحدث عن توني نادال، فعليك أن تقف إجلالًا واحترامًا لهذا الرجل، الذي جعل من ابن أخيه أسطورة في عالم الكرة الصفراء، فتوني هو حقًا والد نادال الحقيقي وليس عمه فقط.



قالوا ويقولون أن وراء كل رجلًا عظيم إمراة، ووراء أسطورة وألقاب نادال.. توني نادال، حقيقة واقعة وليست خيالية، فَعليك أن تعلم شيئًا بسيطًا جدًا عن هذه الأسطورة الحية التي ما دام دمرت وأسقطت الخصوم أرضًا بضربات يداها اليسري القاتلة التي لا تخطىء التصويب، بأن توني نادال هو الذي جعلها تُغير طريقة لعبها من اليد اليمني إلى اليسري.



يُعد توني نادال هو صاحب الفضل الكبير على ابن أخيه الماتادور الإسباني رافائيل نادال، فعندما تنظر إلى إنجازات وبطولات نادال، ستري مرآة تعكس فيها صورة توني نادال، العم الذي علم ابن أخيه كل شىء في التنس، عمه الذي لن يتركه مُنذ نعومة أظافره وكان له السند والصاحب والطريق الذي أوصله إلى منصات التتويج التي ما دام عشقها نادال ووصل إليها على حساب عملاقة كِبار في عالم الكرة الصفراء، وبالطبع على رأسهم السويسري الأنيق روجر فيدرير أو كما يطلقون عليه محبيه "كوكب التنس".



عندما تتحدث عن توني نادال فأن الكلمات لن تنصفه على الإطلاق، فهو قدم لنا أسطورة لن تتكرر في عالم الكرة الصفراء، أسطورة جلعتنا نري كلاسيكو التنس المثير الذي ما دام عشقناه وانتظرناه، حتي لمن لم يكن يعرف قواعد التنس أو لا يتابع هذه الرياضة، ألا وهو كلاسيكو عالم الكرة الصفراء بين الأسطورتين "فيدرير ونادال"، والآن اعتزل فيدرير ويبدو أن نادال في الطريق إلى صديقه.



وتواصل "دوت الخليج الرياضي" مع توني نادال المدرب التاريخي السابق لـ "رافائيل نادال"، والحالي للاعب الكندري فيلكس أوجر الياسيم، وكان لنا هذه التصريحات...



وقال توني نادال في تصريحاته الخاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" خريطة التنس تغيرت عما كانت عليه سابقًا، فهُناك لاعبون جُدد وهُناك من اختفوا من على الساحة".

وعن اعتزال فيدرير في وقتٍ سابق، قال:" اعتزال فيدرير كان محبط للجميع، لقد كان كابوسًا وشيئًا مفجعًا أنا رأيته كذلك، فهو رمز التنس".



وأضاف:" المنافسة بين فيدرير ونادال كان الأفضل عبر تاريخ التنس، فهي لن تتكرر أبدًا، والكل يعلّم ويعي ذلك جيدًا".



وشدد قائلًا:" دعونا نؤكد شيئًا، بأن التنس لن يأتي مرة أخري بـ فيدرير ونادال آخرين، فزمن المعجزات انتهي هُنا".



وإلى الإعصار الصربي نوفاك جوكوفيتش، أكد توني نادال:" لا أحد يختلف على جودة وقوة جوكوفيتش، فهو الأفضل في تاريخ التنس من حيث عدد الألقاب، هذا أمر محسوم ومغلق".



وبالذهاب إلى خليفة نادال، الفتي الصغير "كارلوس ألكاراز، قال المدرب المخضرم:" لا أريد القول بأن هناك خليفة لـ نادال، لكن ألكاراز يتمتع بصفات مشتركة مع نادال، ومقارنته برافائيل شىء جيد وليس سيء على الإطلاق، وألكاراز يضع نادال مثّل أعلي له".



وأكمل:" ألكاراز لديه المستقبل لتحقيق بطولات أخري من الجراند سلام بعد تتويجه ببطولتي أمريكا وويمبلدون، لكن عليه التعلّم جيدًا من أخطاء الماضي".

وبالنظر إلى المنافسة منذ بداية الألفنيات وحاليًا، قال:" الوضع مختلف تمامًا من حيث جودة اللاعبين وأشياء أخري كثيرة، كم رأيت الكثير من الناس يقولون هذا سيكون خليفة فيدرير وذاك خليفة نادال وهذا سيكمل مشوار أجاسي وسامبراس، وأن التنس الآن أفضل، على الجميع أن يعلم أن كل لاعب مختلف عن الآخر والمنافسة تختلف من وقت عن الآخر، لكنك لن تري أبدًا مثل منافسة نادال وفيدرير، فالماضي لا يعوض".

