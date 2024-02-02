وليد الفراج يتألق في تقديم الاستديو التحليلي لمباراة النصر ورفاق ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - نال الإعلامي السعودي وليد الفراج استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد تألقه في قيادة الإستوديو التحليلي لمباراة النصر السعودي وانتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي أقيم على ملعب "المملكة أرينا" في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس موسم الرياض الودية لعام 2024.

وليد الفراج يتألق في تقديم الاستديو التحليلي

وقاد الفراج الاستديو التحليلي بمشاركة العديد من نجوم التحليل يتقدمهم سامي الجابر نجم الهلال السعودي السابق ومحيسن الجمعان نجم النصر السعودي السابق بالإضافة إلي تواجد المحلل المصري تامر جابر والمحلل التحكيمي القدير سمير عثمان.

الفراج يحظي بشعبية كبيرة في الوطن العربي من خلال برنامجه الشهير أكشن يا دوري والذي اشتهر بتصريحاته ومداعبته للجمهور المصري خاصة في كأس العالم للأندية أثناء مشاركة الأهلي الأخيرة

الجدير بالذكر أن النصر السعودي اكتسح فريق إنتر ميامي بسداسية نظيفة وكذلك خسر الفريق أولى مواجهات هذه البطولة الودية بنتيجة 4-3 من فريق الهلال السعودي في إطار مباريات نفس البطولة.