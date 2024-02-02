نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يوجه الشكر لمحمد عبد المنصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن الاستغناء عن خدمات محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

الزمالك يوجه الشكر لمحمد عبد المنصف

ونشرت حسابات نادي الزمالك الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة محمد عبد المنصف وعلقوا عليها: "‏شكرًا عبد المنصف وبالتوفيق لك في خطوتك المقبلة".

وكان الزمالك قد أعلن منذ قليل الاستغناء عن "عبدالله جمعة، عمرو السيسي، حاتم سكر، أحمد زكي، مصطفى شكري، محمد طارق، محمد حسام بيسو، كريم عبدالحق".

وعلقت حسابات الزمالك على صور هولاء اللاعبين: "شكرًا لكم على ما قدمتموه في الفترة الماضية وبالتوفيق في المستقبل".

ويستعد نادي الزمالك للإعلان عن الصفقات الجديدة التي نجح مجلس إدارة القلعة البيضاء، في التعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالإضافة إلى جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق.