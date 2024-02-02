نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره ستراسبورج مساء اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 على ملعب "دو لامينيو"، وذلك في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة عشر مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ستراسبورج العاشر برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات وخسارة مثلهم والتعادل في سبعة لقاءات.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.