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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني لم ولن يعامل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على أنه نجم الفريق الأول في حالة انضمامه إلى الملكي في الصيف المقبل.

هل سيصبح مبابي نجم ريال مدريد الأول ؟

وألمحت الصحيفة ماركا الإسبانية أنه منذ سنواتٍ عدة وريال مدريد وإدارته واضحة تمامًا في نقطة أن لا أحد فوق النادي ومن يريد القدوم إلى البرنابيو يجب أن يحترم تلك القواعد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي لن يفلت من هذه القوانين ولا أي شخص آخر ويمكن للجميع سؤال كريستيانو رونالدو وراموس عن تلك الأمور.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مبابي عرف أن ريال مدريد يشارك في حقوق الصور لكل من اللاعبين والمدربين وسيتعين عليه الاستسلام وقبول قوانين الملكي إذا رغب حقًا في الانضمام إليه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن استراتيجية ريال مدريد لم تتغير وهي الإلتزام بالصمت وانتظار قرار كيليان مبابي ولكن النادي وضح في أكثر من مرة فكرة أن عرضه بالتأكيد لن يكون الأفضل أو الأعلى سعرًا وهذا شيء يعرفه مبابي تمامًا والأمر متروك له لحسم قراره النهائي.

يذكر أن ريال مدريد يعرف أن لديه حدودًا وعلى الجميع احترامها ويضع كهدف ذي أولوية عدم تعريض المستقبل الاقتصادي للمؤسسة للخطر بمعنى ألا يكون أحد فوق المجموعة من خلال امتيازات في راتبه أو ما إلى ذلك حتى لا يهتز انسجام الفريق.