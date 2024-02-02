نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-2-2024 في الدوري الالماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ستقام مباراة واحدة فقط اليوم الجمعة 2-2-2024 في الدوري الألماني، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند مع نظيره هايدنهايم.

ويواجه بروسيا دورتموند نظيره هايدنهايم اليوم الجمعة على ملعب "فويت أرينا"، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الألماني 2023-2024.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد هايدنهايم في الدوري الألماني

تبدأ أحداث مباراة بروسيا دورتموند وهايدنهايم اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد هايدنهايم في الدوري الألماني

تذاع مباراة بروسيا دورتموند ضد هايدنهايم مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق نوفل باشي.