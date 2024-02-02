جدول ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة 2-2-2024، حيث ستقام مواجهة واحد فقط بين فريقي ليتشي وفيورنتينا، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الكالتشيو.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليتشي نظيره فيورنتينا مساء اليوم الجمعة على ملعب "فيا ديل ماري"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ليتشي ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليتشي ضد فيورنتينا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

1- إنتر ميلان: 54 نقطة.

2- يوفنتوس: 53 نقطة.

3- ميلان: 46 نقطة.

4- أتالانتا: 36 نقطة.

5- روما: 35 نقطة.

6- فيورنتينا: 34 نقطة.

7- لاتسيو: 34 نقطة.

8- بولونيا: 33 نقطة.

9- نابولي: 32 نقطة.

10- تورينو: 31 نقطة.

11- جنوي: 28 نقطة.

12- مونزا: 28 نقطة.

13- فروزينوني: 23 نقطة.

14- ليتشي: 21 نقطة.

15- ساسولو: 19 نقطة.

16- هيلاس فيرونا: 18 نقطة.

17- أودينيزي: 18 نقطة.

18- كالياري: 18 نقطة.

19- إمبولي: 17 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 12 نقطة.