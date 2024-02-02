أكرم عفيف يقود تشكيل قطر المتوقع لمواجهة أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر بارتولومي ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على تشكيل العنابي، الذي سيواجه أوزبكستان، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة قطر ضد أوزبكستان

يلتقى المنتخب القطري مع نظيره الأوزبكي، مساء، غدًا، السبت الموافق 3 فبراير 2024، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

تشكيل قطر المتوقع أمام أوزبكستان

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل - خوخى بوعلام - محمد وعد - جاسم جابر.

خط الوسط: حسن الهيدوس - أحمد فتحي - بسام الراوي.

خط الهجوم: لوكاس مينديز - المعز علي - أكرم عفيف.

وتنقل مباراة قطر أمام أوزبكستان على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وأبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير.