الرياضة

نتائج مرحلية وتتويجات متنوعة ببطولة منطفة بورسعيد للسباحة بالزعانف

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أحمد جودة - القاهرة -  

شهدت بطولة منطقة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف والتي أقيمت على مدار 6 أيام، تألق اللاعبين وحصول عدد من الأندية على مراكز متقدمة.


وحصد كأس ترتيب الأندية في البطولة كلا من:

- مرحلة 11 سنة: توج النادي المصري البورسعيدي بكأس المركز الأول فيما حصد نادي بورفؤاد على كأس المركز الثاني، وحصد نادي الفنار على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 12 سنة: توج نادي جامعة المنصورة بكأس المركز الأول فيما حصد النادي المصري على كأس المركز الثاني، وحصد نادي غزل بورسعيد على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 13 سنة: توج نادي بورفؤاد بكأس المركز الأول فيما حصد النادي المصري على كأس المركز الثاني، وحصد نادي المنطقة الإقتصادية على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 15 سنة: توج نادي المنطقة الإقتصادية بكأس المركز الأول فيما حصد نادي بورفؤاد على كأس المركز الثاني، وحصد نادي إستاد المنصورة على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 17 سنة: توج نادي إستاد المنصورة بكأس المركز الأول فيما حصد نادي بورفؤاد على كأس المركز الثاني، وحصد نادي المنطقة الإقتصادية على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 19 سنة: توج نادي جامعة المنصورة  بكأس المركز الأول فيما حصد نادي جزيرة الورد على كأس المركز الثاني، وحصد نادي بورفؤاد على كأس المركز الثالث.

- مرحلة العمومي: توج نادي بورفؤاد بكأس المركز الأول فيما حصد نادي المنصورة على كأس المركز الثاني، وحصد نادي جامعة المنصورة على كأس المركز الثالث.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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