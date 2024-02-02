نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مرحلية وتتويجات متنوعة ببطولة منطفة بورسعيد للسباحة بالزعانف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت بطولة منطقة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف والتي أقيمت على مدار 6 أيام، تألق اللاعبين وحصول عدد من الأندية على مراكز متقدمة.



وحصد كأس ترتيب الأندية في البطولة كلا من:

- مرحلة 11 سنة: توج النادي المصري البورسعيدي بكأس المركز الأول فيما حصد نادي بورفؤاد على كأس المركز الثاني، وحصد نادي الفنار على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 12 سنة: توج نادي جامعة المنصورة بكأس المركز الأول فيما حصد النادي المصري على كأس المركز الثاني، وحصد نادي غزل بورسعيد على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 13 سنة: توج نادي بورفؤاد بكأس المركز الأول فيما حصد النادي المصري على كأس المركز الثاني، وحصد نادي المنطقة الإقتصادية على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 15 سنة: توج نادي المنطقة الإقتصادية بكأس المركز الأول فيما حصد نادي بورفؤاد على كأس المركز الثاني، وحصد نادي إستاد المنصورة على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 17 سنة: توج نادي إستاد المنصورة بكأس المركز الأول فيما حصد نادي بورفؤاد على كأس المركز الثاني، وحصد نادي المنطقة الإقتصادية على كأس المركز الثالث.

- مرحلة 19 سنة: توج نادي جامعة المنصورة بكأس المركز الأول فيما حصد نادي جزيرة الورد على كأس المركز الثاني، وحصد نادي بورفؤاد على كأس المركز الثالث.

- مرحلة العمومي: توج نادي بورفؤاد بكأس المركز الأول فيما حصد نادي المنصورة على كأس المركز الثاني، وحصد نادي جامعة المنصورة على كأس المركز الثالث.