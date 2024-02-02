انت الأن تتابع خبر بالصور .. فرحة الجماهير الأردنية بفوز النشامى على منتخب طاجكستان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت الجماهير الاردنية إلى الشوارع في عدد من محافظات المملكة، للتعبير عن فرحتها بتأهل النشامى لنصف نهائي بطولة كأس آسيا بعد الفوز على منتخب طاجكستان 1 - 0.

وشهدت بعض شوارع العاصمة عمان، والمفرق ومعان، وإربد، وغيرها، احتفالات كبيرة بهذا الفوز التاريخي، حمل المشاركون فيها الأعلام الأردنية، وسط هتافات للمنتخب الأردني الذي قدم مستوى مميز في البطولة، معربين عن أمنياتهم بتحقيق لقب البطولة ورفع الكأس الثمين.

الجدير بالذكر ان المنتخب الوطني تأهل للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدف وحيد احرزه اللاعب عبدالله نصيب في الدقيقة 65 من المباراة على ملعب أحمد بن علي في قطر.