انت الأن تتابع خبر كوريا الجنوبية تواجه النشامى بنصف نهائي كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن منتخب كوريا الجنوبية من قلب الطاولة، والفوز على أستراليا 2-1، والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023.

وخلال المباراة التي جمعتهما الجمعة على استاد الجنوب، ضمن منافسات دور ربع النهائي بالبطولة، افتتحت أستراليا التسجيل عن طريق اللاعب كريغ غودوين في الدقيقة 42، وأدركت كوريا التعادل في الدقيقة 96 عبر هوانغ هي تشان من ركلة جزاء ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 104 تمكن نجم نادي توتنهام الإنجليزي سون من إحراز هدف ثان للشمشوم الكوري من ركلة حرة.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع النشامى، الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت الأردن على استاد أحمد بن علي المونديالي، في الدور نصف النهائي، حيث حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الطاجيكي بهدف دون رد.