نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة مثيرة.. كوريا الجنوبية يقلب تأخره إلى فوز صعب على أستراليا ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي 2023-2024.

أحداث الشوط الأول

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بسيطرة كبيرة وضغط من جانب لاعبي منتخب كوريا الجنوبية، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 42 نجح اللاعب جودوين نجم المنتخب الأسترالي، في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، في شباك كوريا الجنوبية.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب هوانج نجم منتخب كوريا الجنوبية، من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 90+6 عن طريق ركلة جزاء.

لتنتهي أحداث المباراة. الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ثم سجل اللاعب هونج سون نجم منتخب كوريا الجنوبية، هدف الفوز الثاني في الدقيقة 104 في الشوط الإضافي الأول.

وتلقى نييل نجم منتخب أستراليا البطاقة الحمراء في الدقيقة 105 +4 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الأول، بعد تدخل على لاعب المنتخب الأسترالي.