نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب أستراليا، بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي 2023-2024.

أهداف مباراة كوريا الجنوبية ضد أستراليا

وفي الدقيقة 42 نجح اللاعب جودوين نجم المنتخب الأسترالي، في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، في شباك كوريا الجنوبية.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب هوانج نجم منتخب كوريا الجنوبية، من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 90+6 عن طريق ركلة جزاء.

ثم سجل اللاعب هونج سون نجم منتخب كوريا الجنوبية، هدف الفوز الثاني في الدقيقة 104 في الشوط الإضافي الأول.