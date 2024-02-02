نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يختار تشكيل برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل البلوجرانا المفضل الذي سيدخل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

يلتقى الفريق الكتالوني مع مضيفه ألافيس، مساء، غدًا، السبت الموافق 3 فبراير 2024، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن فعاليات الجولة الـ23 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمي: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جول كوندي

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - فرينكي. دي يونج - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - فيرمين لوبيز - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.