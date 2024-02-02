نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك يفوز على سموحة بنتيجة 30 -21 في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 30 -21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

يد الزمالك يفوز على سموحة بنتيجة 30 -21



قدم لاعبو الزمالك أداءًا رائعًا خلال مجريات اللقاء، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 13 - 11.



ثم واصل كوماندوز اليد بالقلعة البيضاء تفوقهم في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 30 -21.



ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" مع نظيره طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المحترفين.