الرياضة

يد الزمالك يفوز على سموحة بنتيجة 30 -21 في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 30 -21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

يد الزمالك يفوز على سموحة بنتيجة 30 -21


قدم لاعبو الزمالك أداءًا رائعًا خلال مجريات اللقاء، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 13 - 11.


ثم واصل كوماندوز اليد  بالقلعة البيضاء تفوقهم في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة  بنتيجة 30 -21.


ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" مع نظيره طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المحترفين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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