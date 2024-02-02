منتخب نيجيريا يفوز على أنجولا ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم الفوز على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، في إطار منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

أحداث مباراة أنجولا ضد نيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا

بدأت المباراة برتم سريع من جانب منتخب انجولا، حتى شهدت الدقيقة 6 تسديدة قوية من المهاجم مابولولو الذي انفرد بالمرمى داخل منطقة الـ6 ياردات لكن أبعدها حارس نيجيريا بنجاح.

وسجل اللاعب أديمولا لوكمان هدف انجولا في المباراة بالدقيقة 41، عن طريق اللاعب موزيس سيمون الذي انطلق من جهة اليسار ثم مرر كرة عرضية ارضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها لوكمان بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين الشباك.

وفي الدقيقة السادسة والسبعون من عمر اللقاء سجل المهاجم فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لصالح نيجيريا، قبل أن يتم إلغاء من قبل الڤار بداعي وجود تسلل.

وشهدت الدقيقة 81 انفراد تام بالمرمى من المهاجم النيجيري فيكتو اوسيمين، ولكنه اطال الاحتفاظ بالكرة فابعدها دفاع أنجولا من أمامه عن مناطق الخطورة.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وينتظر الفائز من مباراة كاب فيردي ضد جنوب إفريقيا المقرر إقامتها غدا السبت.