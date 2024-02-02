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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور الآتية، نتيجة وملخص أهداف مباراة نيجيريا ضد أنجولا، التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وحقق منتخب نيجيريا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة هدف مقابل لاشيء، ليتأهل إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.



ملخص أهداف ونتيجة مباراة نيجيريا ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا

وسجل اللاعب أديمولا لوكمان هدف نيجيريا في المباراة بالدقيقة 41، عن طريق اللاعب موزيس سيمون الذي انطلق من جهة اليسار ثم مرر كرة عرضية ارضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها لوكمان بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين الشباك.

وينتظر منتخب نيجيريا، الفائز من مباراة كاب فيردي ضد جنوب إفريقيا، المقرر إقامتها غدا السبت الموافق 3 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.