نتيجة مباراة نيجيريا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا .. النسور إلى نصف النهائي (فيديو)

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رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة نيجيريا وأنجولا بفوز النسور بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب فيليكس هوفويت بواني مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

نتيجة مباراة نيجيريا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا

وسجل هدف مباراة نيجيريا وأنجولا الوحيد في المباراة اللاعب أديمولا لوكمان لصالح منتخب نيجيريا في الدقيقة الـ41 بعد تمريرة مميزة من موسيس سيمون، لتنتهي مباراة نيجيريا وأنجولا بفوز النسور بهدف نظيف وبتلك النتيجة يتأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الفائز من مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا التي تقام غدًا في العاشرة مساءً.

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موعد مباراة نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أمام الفائز من مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا، يوم 7 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي في الإمارات.

تشكيل نيجيريا ضد أنجولا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا- وليام تروست إيكونج- سيمي أجاي- كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي- أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: موسيس سيمون- فيكتور أوسيمين- أديمولا لوكمان.

تشكيل أنجولا ضد نيجيريا