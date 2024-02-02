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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريق الرسمي لمواجهة ستراسبورج، اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج، على أرضية ملعب دو لامينو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ستراسبورج اليوم في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، لوكاس بيرالدو.

خط الوسط: أوجارتي، فابيان رويز، زائير إيمري، كارلوس سولير

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كيليان مبابي، كولو مواني.



القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج اليوم في الدوري الفرنسي



تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الفرنسي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتولى فضائية bein sports HD 1 نقل اللقاء.