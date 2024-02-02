الفهد الأسمر يقود تشكيل ميلان المتوقع أمام فروسينوني في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل الروسونيري الذي سيواجه فروسينوني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد فروسينوني

يلتقى الفريق اللومباردي مع مضيفه فروسينوني، مساء، غدًا، السبت الموافق 3 فبراير 2024، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

تشكيل ميلان المتوقع أمام فروسينوني

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: هيرنانديز – جابيا – كايير – كالابريا

خط الوسط: ياسين عدلي – لوفتس تشيك - تيجاني ريندرز

خط الهجوم: رافائيل لياو – أوليفيه جيرو – كريستيان بوليسيتش

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد فروسينوني في المرتبة الثالثة عشر برصيد 23 نقطة.