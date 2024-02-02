نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدعي العام يعارض التحقيق مع برشلونة بشأن قضية نيجريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد يعارض فحص نادي برشلونة في إطار القضية المتعلقة بنيجيريرا؛ يواجه برشلونة اتهامات بدفع رشاوى مالية لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه مايا نيجريرا، بهدف الحصول على قرارات تخدم مصلحة النادي الإسباني.

تطورات قضية نيجريرا وبرشلونة

ووفقًا لتقرير شبكة "كادينا سير" الإسبانية، يعتبر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد أن برشلونة لا يحمل وضعًا يتناسب مع صفة الموظف العام المستهدفة في هذه الجريمة؛ كما تعارض الوزارة العامة أيضًا فتح تحقيق ضد خوان لابورتا وساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.

وبناءً على مصادر النيابة العامة، قدم المدعون العامون في قضية نيجيريرا وثيقة تلتزم بالاستئنافات المقدمة ضد قرار قاضي التحقيق، الذي يتضمن فحص برشلونة ومديري النادي ونيجيريرا بتهمة الرشوة.

يجب على محكمة برشلونة حاليًا أن تقرر ما إذا كانت ستلغي قرار رئيس المحكمة خواكين أجيري، الذي أضاف جريمة الرشوة إلى لائحة جرائم الفساد في المجال الرياضي في سبتمبر الماضي.