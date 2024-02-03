انت الأن تتابع خبر مليون دولار للنشامى جائزة الوصول لنصف نهائي كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بوصوله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا، ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مبلغ مليون دولار.

كما خصص اتحاد الكرة مكافآت مالية للاعبين نظير هذا الانجاز، اذ حصل نجوم المنتخب على مكافأة التأهل إلى الدور الثاني ودور الثمانية بانتظار مكافآت الفوز على طاجكستان.

ومكافآت مالية أكبر من الاتحاد في حال الفوز الثلاثاء المقبل على المنتخب الكوري الجنوبي.

وكان منتخب النشامى بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه الجمعة على منتخب طاجكستان بنتيجة 1-0 في مباراة دور الثمانية من البطولة التي تستمر في الدوحة حتى العاشر من الشهر الحالي.



ويعتبر وصول النشامى إلى هذا الدور انجازا غير مسبوق في البطولة القارية التي سبق وان وصل فيها المنتخب الوطني لكرة القدم في سنوات ماضية إلى دور الثمانية.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس آسيا في رحلة البحث عن الوصول للمباراة النهائية.