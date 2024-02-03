زكي عبد الفتاح: كان على الأهلي السماح بإعارة شوبير.. ولطفي الأنسب للأحمر

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أنه كان على النادي الأهلي السماح بإعارة مصطفى شوبير، حارس الفريق في وقت مبكر.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على مصطفى شوبير أن يخرج على سبيل الإعارة، كي يكتسب الخبرات، ثم يعود إلى الأهلي، فالأهلي لا يتحمل الأخطاء".

وأضاف: "طالبت كثيرًا بخروج مصطفى شوبير على سبيل الإعارة، على أن يستمر علي لطفي مع محمد الشناوي، ولكن لا توجد رؤية للجهاز الفني للأهلي".

وتابع: "إذا خرج مصطفى شوبير مبكرًا من الأهلي، لكان جاهزًا الآن لحراسة مرمى الفريق.. على جمهور الأهلي أن يثق في مصطفى شوبير، إذا تألق في المباريات الأولى سيكتسب الخبرة".

وأتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "علي لطفي هو الخيار الأمثل للانضمام إلى الأهلي، وإذا انضم إلى الأهلي، فيجب أن يخرج حمزة علاء على سبيل الإعارة".