انت الأن تتابع خبر مستقبل روي فيتوريا مع منتخب مصر.. متى يرحل المدرب البرتغالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مستقبل روي فيتوريا مع منتخب مصر، هو أهم شئ يشغل بال مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الوقت الحالي بكوت ديفوار.

وخرج منتخب مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديموقراطية، بعد أن احتل الفراعنة وصافة مجموعتهم بدون تحقيق أي فوز بجمع 3 نقاط من 3 تعادلات.

رحيل روي فيتوريا

وأصبح الاستغناء عن روي فيتوريا مطلب جماهيري بعد الخروج من دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية والظهور بمظهر باهت في المباريات الأربع التي خاضها الفراعنة.

حازم إمام عضو اتحاد الكرة، سيعقد جلسة مع روي فيتوريا وذلك لإقناعه بتخفيض الشرط الجزائي الموجود في عقده، والذي يسمح له بالحصول على 600 ألف دولار، في حال فسخ العقد من طرف واحد قبل نهايته.

ويمت عقد المدرب البرتغالي مع الفراعنة حتى 2026 بنهاية بطولة كأس العالم في ذاك العام في حال وصول المنتخب المصري للبطولة، لكن الاتجاه حاليًا لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، بعد الأداء السلبي والنتائج الكارثية في كأس الأمم الأفريقية.

اتحاد الكرة لم يعقد أي جلسة مع المدرب حتى الآن، وكلف حازم إمام بحسم مستقبل روي فيتوريا مع منتخب مصر ، وذلك للتوصل لاتفاق حاسم مع المدرب البرتغالي، قبل اجتماع الجبلاية يوم الأحد المقبل.

سيناريوهات مستقبل روي فيتوريا مع منتخب مصر