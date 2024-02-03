انت الأن تتابع خبر اقتراح تحويل 20% من راتب محمد صلاح مع ليفربول لمصر.. اعرف التفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جاء اقتراح تحويل 20% من راتب محمد صلاح مع ليفربول لمصر من قبل عبد السند يمامة رئيس حزب الوقت وهو المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، وهي من الأشياء الذي حصلت على اعتراض البعض وتأييد البعض الأخر.
اقتراح تحويل 20% من راتب محمد صلاح مع ليفربول لمصر
- وخرج اقتراح تحويل 20% من راتب محمد صلاح مع ليفربول لمصر من قبل يمامة أثناء حلقة نقاشية تم عقدها في معهد الدراسات السياسية الخاصة بالحزب، وذلك بخصوص إعداد طرح وطني خاص بالخروج من الأزمة الاقتصادية التي توجد في الوقت الحالي.
- وكشف أنه وجه الهيئة البرلمانية الخاصة بالحزب في مجلس النواب، والعمل على تحضير مشروع فانون يشمل إلزام كل المصريين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر ويكون بالدولار، ويتم العمل على ردها إلى أسرهم بالجنيه المصري.
راتب محمد صلاح في ليفربول
- وأشار يمامة إلى أنه لم يتم العمل على استثناء أي مواطن مصري في الخارج من هذه التحويلات، وقال في كلمته على فيس بوك “لذلك أقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين في الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهري لهم لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري ولا يستثنى من ذلك القرار أي أحد ويطبق على أصغر عامل في الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%”.
- ومن الجدير بالذكر أيضاً أن محمد صلاح البالغ من العمر 31 عام يحصل على راتب سنوي مع ليفربول يصل لحوالي 23 مليون يورو، وهو يعتبر ثالث أغلي لاعب يحصل على أجر في الدوري الإنجليزي بعد كلاً من سيتي كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.