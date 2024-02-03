انت الأن تتابع خبر اقتراح تحويل 20% من راتب محمد صلاح مع ليفربول لمصر.. اعرف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء اقتراح تحويل 20% من راتب محمد صلاح مع ليفربول لمصر من قبل عبد السند يمامة رئيس حزب الوقت وهو المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، وهي من الأشياء الذي حصلت على اعتراض البعض وتأييد البعض الأخر.

اقتراح تحويل 20% من راتب محمد صلاح مع ليفربول لمصر

وخرج اقتراح تحويل 20% من راتب محمد صلاح مع ليفربول لمصر من قبل يمامة أثناء حلقة نقاشية تم عقدها في معهد الدراسات السياسية الخاصة بالحزب، وذلك بخصوص إعداد طرح وطني خاص بالخروج من الأزمة الاقتصادية التي توجد في الوقت الحالي.

وكشف أنه وجه الهيئة البرلمانية الخاصة بالحزب في مجلس النواب، والعمل على تحضير مشروع فانون يشمل إلزام كل المصريين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر ويكون بالدولار، ويتم العمل على ردها إلى أسرهم بالجنيه المصري.

راتب محمد صلاح في ليفربول