انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.. أبرزهم مالي أمام كوت ديفوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوفر أمام جميع عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 والقنوات الناقلة، حيث أنه يشهد الكثير من اللقاءات الحاسمة بين الكثير من أبرزها لقاءات مباريات أمم إفريقيا 2023 ومنها مباراة مالي وكوت ديفوار، وغيرها العديد من المباريات الأخرى.

مباريات اليوم السبت

وتبث مباريات اليوم السبت في كل ملاعب العالم ومن أهمها لقاء كوت ديفوار أمام مالي، وأيضاً الرأس الأخضر مع جنوب أفريقيا، وهي من أهم المنافسات الخاصة بالدور الربع نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وهي التي تقام في كوت ديفوار ويستمر تقديمها ليوم 11 فبراير الحالي.

جدول مباريات اليوم

ونعرض أمام الجميع جدول مباريات اليوم وفيها الكثير من اللقاءات الهامة، وسوف يتابع الجميع الكثير من اللقاءات القوية والهامة في كل المسابقات، ويستمر الدور الربع نهائي لبطولة كأس أسيا 2023، وهي التي يلعب فيها كلاً من قطر وأوزبكستان والبايان وإيران.

مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2023

مالى × كوت ديفوار – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max

الرأس الأخضر × جنوب أفريقيا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا 2023

إيران × اليابان – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1

قطر × أوزبكستان – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN ASIAN CUP 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون × توتنهام هوتسبير – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

برايتون × كريستال بالاس – الخامسة مساء

بيرنلى × فولهام – الخامسة مساء

نيوكاسل يونايتد × لوتون تاون – الخامسة مساء

شيفيلد يونايتد × أستون فيلا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا × ألميريا – الثالثة عصرا

غرناطة × لاس بالماس – الخامسة والربع مساء

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة – السابعة والنصف مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

جيرونا × ريال سوسيداد – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولى × جنوى – الرابعة مساء

أودينيزى × مونزا – الرابعة مساء

فروسينوني × ميلان – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا × ساسولو – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ × بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج × شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

ماينز × فيردر بريمن – الرابعة والنصف مساء

بوخوم × أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء

دارمشتات × باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

كولن × اينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي