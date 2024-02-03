انت الأن تتابع خبر الزمالك يتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الزمالك صاحب المركز الثاني عشر في الدوري المصري لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المقال من منصبه مطلع نوفمبر الماضي لسوء النتائج.



وقال بطل الدوري المصري 14 مرة آخرها عام 2022، في بيان رسمي توقيع غوميز رسميا على عقد يمتد لمدة موسم ونصف.



وتولى غوميز البالغ من العمر 53 عاما، تدريب العديد من الأندية العربية، بينها التعاون وأهلي جدة السعوديان، وتوج مع الأخير بلقب كأس السوبر المحلية عام 2016، وبني ياس الإماراتي.



وعمل غوميز الذي استهل مشواره التدريبي وهو في عمر العشرين مساعدا في بورتو لجوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.



ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات بفارق ثماني نقاط خلف زد المتصدر من 10 مباريات بعد 11 مرحلة .