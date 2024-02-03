نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زكي عبد الفتاح: أبو جبل غير مسئول عن خروج المنتخب من كأس إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن محمد أبو جبل، حارس مرمى الفراعنة لم يكن مسئولًا عن خروج الفراعنة المبكر من بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "محمد أبو جبل غير مسئول عن هدف الكونغو، واتخذ قرار أن يتوجه يمينًا في جميع ركلات الترجيح، وكان عليه عدم التردد، ففي إحدى الحالات تردد واللاعب سدد الكرة في الجهة اليمنى".

وأضاف: "لا يجب أن نحمل أبو جبل المسئولية، الخسارة تكون على الفريق بأكمله، وليس لاعب واحد".

وتابع: "إذا النادي الأهلي تفاوض مع أبو جبل قبل مباراة الكونغو، فيجب أن يمنحه ذلك دافع أكبر، هذا الأمر في صالحه وليس في ضده، لكننا نبحث دائمًا عن الحجج".

وأتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "نحن لم نستحق التأهل لربع نهائي كأس إفريقيا، من الناحية الفنية نحن لا نستحق التأهل من دور المجموعات، نحن تأهلنا بسبب تعادل موزمبيق مع غانا".