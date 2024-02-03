وسام أبو علي يخضع لاختبار طبي في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي اليوم السبت قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر.

وكان وسام أبو علي قد تعرض لإصابة عضلية خلال مران الأهلي أمس الجمعة والذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار تحضيرات الفريق الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحسم الفحص الطبي الذي سيخضع له وسام أبو علي حجم الإصابة العضلية التي تعرض لها ومدة غيابه عن الفريق والبرنامج العلاجي للتعافي من الإصابة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي في يناير الماضي لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من سيريوس السويسري لتدعيم هجوم الفريق الأحمر.

واستأنف الأهلي تدريباته أول أمس الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الإمارات وانتهاء معسكر الفريق الخارجي هناك والذي خاض خلاله مباراتين وديتين.