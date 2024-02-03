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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بكسر في عظمة الترقوة.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الشناوي يبدأ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة

وأجرى الشناوي عملية جراحية بالمنظار في ألمانيا خضع لها في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف.

ومن المنتظر أن يبدأ الشناوي برنامجه العلاجي في القاهرة غدًا الأحد بعد عودته من ألمانيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أول أمس الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الإمارات وانتهاء معسكر الفريق الخارجي هناك والذي خاض خلاله مباراتين وديتين.

