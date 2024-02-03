نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تحقيق مع محمد الشناوي لهذا السبب.. مدرب الحراس يكشف سر خطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة شارك في بطولة كأس إفريقيا الجارية في كوت ديفوار، وهو مصابا.

زكي عبد الفتاح: يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي للمنتخب

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لست حزينًا على خروج منتخب مصر، لأننا لم نظهر بالمستوى المنتظر، كنا محظوظين بالوصول لثمن نهائي كأس إفريقيا، الخروج المبكر نتيجة طبيعية".

وأضاف: "محمد الشناوي دخل البطولة وهو مصاب، منذ المباراة الأولى وكنت أرى أن ردود أفعاله في الفرص غير جيدة".

وتابع: "اللاعب المصري يظن أنه من الوطنية اللعب وهو مصاب، لكنها أنانية، لأنك تؤذي منتخب مصر، وتؤذي نفسك وناديك".

وواصل: "الشناوي رأى أنه يلعب حتى لو حساب منتخب مصر، مستواه في البطولة غير جيد، استقبل 6 أهداف من أصل 7 فرص".

وأكمل: "على اللاعب أن يعترف لجهازه الفني والطبي بمستواه الحقيقي وحالته البدنية، ويجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي بعد مشاركته وهو مصاب في البطولة".

وأتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "إصابة محمد الشناوي في الكتف في مباراة الكونغو جاءت لأنه لم يكن جاهزًا، وكنت أتمنى أن يلحظ الجهاز الطبي عدم جاهزيته منذ البداية".