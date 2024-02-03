نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة إيران واليابان في كأس آسيا - رابط سريع دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة إيران واليابان في كأس آسيا - رابط سريع بدون تقطيع

تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة إيران واليابان في كأس آسيا - رابط سريع دون تقطيع.. تشهد ظهيرة اليوم السبت الموافق 3 فبراير صدام ملحمي بين منتخبا إيران واليابان الذان يتواجهان اليوم ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 والتي تقام في دولة قطر، لذا يترقب جماهير الكرة الآسيوية بشغف إنطلاق هذه المواجهة النارية المقامة على أرضية ستاد «المدينة التعليمية».

تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة إيران واليابان في كأس آسيا - رابط سريع دون تقطيع

بث مباشر مباراة إيران ضد اليابان في كأس آسيا اليوم

وتفتح بوابة دوت الخليج الإلكترونية أمام عشاق كرة القدم أبواب المتعة والإثارة، حيث تُقدم رابطًا مباشرًا للمباراة المنتظرة بين إيران واليابان في بطولة كأس أمم آسيا 2024، ويُمكن للجماهير الوصول إلى تجربة مشاهدة فريدة ومثيرة دون أي تعقيدات.

حيث تتيح لهم البوابة الفرصة للاستمتاع بكل لحظة من هذا الصراع الكروي الملحمي بسهولة ودون تكلفة.. استعدوا للغوص في عالم الكرة بروحانية البث المباشر المجاني المقدم من بوابة دوت الخليج الإلكترونية.

التشكيل المتوقع لمباراة ايران ضد اليابان

التشكيل المتوقع لمنتخب اليابان:

حراسة المرمى زيون سوزوكي خط الدفاع يوتا ناكاياما، كو ايتاكورا، تومياسو خط الوسط سيا مايكوما، ريو هاتاتي، واتارو إندو، تاكيفوسا كوبو خط الهجوم كيتو ناكامورا، أياسي أويدا، ريتسو دوان

التشكيل المتوقع لمنتخب إيران:

حراسة المرمى علي رضا بيرانفاند. خط الدفاع هاجسافي، شجاع خليل زاده، روزبه جشمي، رامين رضائيان. خط الوسط أوميد إبراهيم، سامان قدوس. خط الهجوم مهدي غايدي، مهدي طارمي، علي رضا جهانبخش، سردار أزمون.

إيران ضد اليابان في ربع نهائي كأس آسيا 2023

تُعد هذه المباراة هي المواجهة الثامنة بين المنتخبين الياباني والإيراني في بطولة كأس آسيا، حيث التقيا سابقًا 7 مرات، فاز المنتخب الياباني في 3 مباريات، بينما فاز المنتخب الإيراني في مباراتين، وتعادلا في مباراتين.

وتعد هذه المباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ويُعدّ المنتخب الياباني من أقوى المنتخبات في القارة الآسيوية، حيث فاز بلقب كأس آسيا 4 مرات، آخرها عام 2011. بينما يُعدّ المنتخب الإيراني من المنتخبات القوية أيضًا، حيث فاز بلقب كأس آسيا 3 مرات، آخرها عام 1976.

موعد مباراة إيران ضد اليابان في ربع نهائي كأس آسيا 2023

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ظهر اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة إيران ضد اليابان، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، وذلك على أرضية ستاد «المدينة التعليمية».

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إيران ضد اليابان بربع نهائي كأس آسيا 2023، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد اليابان في ربع نهائي كأس آسيا 2023

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد اليابان، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

كما تُنقل مباراة إيران ضد اليابان عبر قنوات: beIN Sports HD 2، الكأس HD 1، الكأس HD 2، قناة SSC HD، أبو ظبي الرياضية HD.

معلق مباراة إيران واليابان اليوم

يتولى مهمة التعليق على مباراة إيران ضد اليابان اليوم، المعلق التونسي عصام الشوالي.