عاجل| مفاجأة كبرى في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. شوبير يكشفها

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة كبرى في انتقال رمضان صبحي لاعب فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير: «رمضان صبحي مستمر مع بيراميدز في الفترة القادمة، إذا كان اللاعب في انتظار عرض احترافي من إحدى الدول الأوروبية بجانب بعض المناوشات من الدوري التركي لكن لم يكلل الأمر بنجاح».

مفاجأة كبرى في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

وتابع: «حتى تلك اللحظة لا توجد عروض أوروبية للظفر بخدمات رمضان صبحي، ورغبتة في الوقت الحالي هي الاحتراف الخارجي».

واضاف: «أما رغبته الأولى الجميع يعلمها (خليها اللي بالي بالك)، كما أنه ليس لديه عرض محلي من مصر حاليًا».

واختتم قائلًا: «في حال استقبل بيراميدز عرض محلي مناسب للتعاقد مع رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة سيتم الموافقة عليه دون تفكير».