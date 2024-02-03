نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من جيسفالدو فيريرا على تعاقد الزمالك مع جوزيه جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب البرتغالي جوزيه جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منشور النادي للإعلان عن المدرب الجديد جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ عن تعيين المدرب جوزيه جوميز كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب المصري معتمد جمال مدرب الفريق المؤقت.

تعليق فيريرا على منشور الزمالك للإعلان عن جوميز

ونشر فيريرا عبر حسابه الرسمي تعليق على منشور نادي الزمالك: "أتمنى كل التوفيق للمدرب الجديد ونادي الزمالك وجماهيره.. جوميز مدرب جيد يمكنكم الوثوق به جميعًا فقط أعطوه كل الدعم"

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الإسماعيلي، يوم 19 من شهر فبراير الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

