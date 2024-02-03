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أحمد جودة - القاهرة - إيران واليابان تويتر HD الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة إيران واليابان في كأس آسيا

جولة آسيوية قوية نارية بين Japan Vs Iran اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة إيران واليابان في كأس آسيا 2023، إيران واليابان تويتر HD الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة إيران واليابان في كأس آسيا، تقام اليوم السبت مواجهة قوية في بطولة كأس آسيا بين منتخبي إيران واليابان.

يهتم عدد كبير من جماهير كرة القدم العربية والإفريقية والأسيوية بمتابعة مباريات بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا المقامين حاليًا منذ منتصف شهر يناير حتى منتصف شهر فبراير الجاري.

إيران واليابان تويتر HD الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة إيران واليابان في كأس آسيا

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مباراة إيران واليابان في كأس آسيا

يواجه المنتخب الإيراني في لقاء صعب وهام نظيره الياباني ظهر اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر.

وتقام المباراة بين إيران واليابان على أرضية ستاد المدينة التعليمية، صمت مواجهات ومباريات دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية 2023.

يذكر أن كان تأهل منتخب إيران إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، عقب الفوز على منتخب سوريا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعلى الجانب الآخر، حسم منتخب اليابان تأهله إلى دور ربع نهائي كأس آسيا، بعدما فاز على منتخب البحرين بثلاثية مُقابل هدف.

متى موعد مباراة إيران واليابان اليوم في كأس آسيا؟

من المقرر أن تنطلق احداث مباراة إيران واليابان في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات والثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة إيران واليابان في كأس آسيا

تنقل أحداث مباراة منتخب إيران ضد اليابان عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، خاصة عبر قناة بي إن سبورت آسيا beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3.

إضافة الهدف قناة الكأس اكسترا 1 و2، وأبو ظبي الرياضية آسيا 1، وقناة SSC HD 1، بجانب القناة الرابعة العراقية الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إيران واليابان في كأس آسيا

SSC 1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

beIN Asian Cup

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10810.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الرابعة العراقية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10892.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

معلقي مباراة إيران واليابان في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة إيران واليابان عصام الشوالي على قناة بي إن سبورت، وسمير المعيرفي ومنتصر الأزهري على قناتي الكأس، وعصام عبده على قناة أبو ظبي، وخالد المديفر وفهد العتيبي على قناة السعودية، والمعلق محمد قيس على قناة العراقية.

تشكيل مباراة إيران واليابان في كأس آسيا

تشكيل منتخب إيران:-

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: هاجسافي، شجاع خليل زاده، روزبه جشمي، رامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم، سامان قدوس.

خط الهجوم: مهدي غايدي، مهدي طارمي، علي رضا جهانبخش، سردار أزمون.

تشكيل منتخب اليابان:-

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: يوتا ناكاياما -كو ايتاكورا - تومياسو

خط الوسط: سيا مايكوما - ريو هاتاتي - واتارو إندو - تاكيفوسا كوبو

خط الهجوم: كيتو ناكامورا - أياسي أويدا - ريتسو دوان

تاريخ مواجهات إيران واليابان في كأس آسيا

إلتقى منتخب إيران ضد منتخب اليابان من قبل في 4 مواجهات في بطولة كأس آسيا، تفوق المنتخب الياباني حيث حقق الفوز في لقاءين، وحسم التعادل مثلهما بين المنتخبين.

تعود أول مواجهة بين منتخبي إيران واليابان إلى عام 1988 وانتهت التعادل السلبي دون أهداف، بينما سجل المنتخب الياباني الفوز الأول عام 1992 بهدف دون رد.

ويعود أكبر فوز تحقيق في تاريخ مواجهات المنتخبين إلى عام 2019 حيث حقق المنتخب الياباني الفوز على إيران بنتيجة ثلاثية نظيفة في كأس آسيا.