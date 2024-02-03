موعد مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا .. إليكم القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي منتخب الرأس الأخضر في لقاء مصيري أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم السبت 3 فبراير 2024 على أرضية ملعب شارليس كونان باني مدينة أبيدجان فى كوت ديفوار ،

ضمن منافسات الجولة ربع النهائي من دوري المجموعة لبطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الجديدة التي تحتضنها ساحل العاج

ويحتاج لاعبو منتخب جنوب إفريقيا الفوز بهذه المباراة أمام جنوب إفريقيا من أجل التأهل إلي الدور القادم من البطولة القارية، وتجب الخروج المبكر مثل منتخب الجزائر والمغرب ..

موعد مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والعادية مساءً المملكة العربية السعودية ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا