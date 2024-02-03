ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

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رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني للفريق الكتالوني تشافي على تشكيل برشلونة المتوقع ضد ديبورتيفو ألافيس في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 فريق برشلونة على ملعب مينديزوروزا وتحت إدارة الحكم خوان مارتينيز مونويرا وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة

يعتمد تشافي على المهاجم الدولي البولندي الكبير ليفاندوفسكي لقيادة خط هجوم برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس وبجانبه الثنائي المتألق لامين يامال وفيرمين لوبيز.

كما يعتمد المدير الفني لفريق برشلونة على ثلاثي من العيار الثقيل في خط وسط الفريق الكتالوني وهم جوندوجان وفرينكي دي يونج وبيدري وخلفهم في خط الدفاع الرباعي كانسيلو وكوبارسي وأراوخو وكوندي.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: إيناكي بينا

في خط الدفاع: كانسيلو – كوبارسي – أراوخو – كوندي

وفي خط الوسط: جوندوجان – فرينكي دي يونج – بيدري

وفي خط الهجوم: لامين يامال – ليفاندوفسكي – فيرمين لوبيز

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس