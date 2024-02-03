نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مبابي الحاكم بأمره في باريس سان جيرمان.. كم هدف أحرزه هذا الموسم في 28 مباراة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في مواصلة التألق مع فريقه الحالي، في الموسم الجاري، بعدما شارك في 28 مباراة حتى الآن.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على نظيره ستراسبورج، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

مبابي يتألق مع باريس سان جيرمان في مباراة ستراسبورج

ونجح اللاعب كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول، مع باريس سان جيرمان في مباراة الأمس أمام ستراسبورج في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

مبابي يحقق أرقام مميزة مع باريس سان جيرمان



وبهدفه في شباك ستراسبورج، وصل الفرنسي كيليان مبابي إلى الهدف رقم 29 في الموسم الحالي، وذلك خلال مشاركته في 28 مباراة، كما أنه صنع 6 اهداف مع الفريق حتى الآن.

والجدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان، يواصل صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 47 نقطة، بينما توقف رصيد ستراسبورج عند المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

