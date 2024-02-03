بدون تقطيع منتخب إيران .. بث مباشر مشاهدة مباراة اليابان وإيران يلا شوت في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة اليابان وإيران يلا شوت في كأس آسيا

منافسة آسيوية بين Japan vs Iran اليوم، مشاهدة مباراة اليابان وإيران بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، ويترقب عشاق كرة القدم الآسيوية مواجهة مثيرة في ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، حيث يستعد المنتخب الياباني لمواجهة نظيره الإيراني في مباراة مرتقبة تعتبر استمرارًا لتاريخ الصراع الرياضي بين الفريقين. منذ النسخ السابقة من البطولة، تميزت المواجهات بالسيطرة اليابانية، حيث حقق المنتخب الياباني فوزين وتعادلين أمام المنتخب الإيراني دون أن يستقبل أي هدف في مرماه خلال الأدوار السابقة.

بث مباشر مشاهدة مباراة اليابان وإيران يلا شوت في كأس آسيا

يعد لقاء المنتخب الإيراني مع نظيره الياباني في دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم حدثًا رياضيًا مرتقبًا يشغل اهتمام الجماهير العريضة لعشاق الساحرة المستديرة في قارة آسيا وحول العالم. وتقدم بوابة دوت الخليج البث المباشر لهذه المباراة المهمة، التي ستجمع بين القوتين الكبيرتين في كرة القدم الآسيوية، اليوم السبت، ضمن فعاليات دور ربع النهائي من البطولة التي تُقام في دولة قطر.

من المقرر أن تنطلق المباراة النارية بين منتخب إيران واليابان في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة. ويترقب الملايين من مشجعي كرة القدم هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث يتوقعون مباراة مثيرة ومشوقة بين الفريقين القويين.

تعتبر هذه المواجهة فرصة لكل من المنتخبين لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، وهو ما يجعل اللقاء محط أنظار الجماهير والمتابعين على حد سواء. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للغاية، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز وتقديم أداء مميز يؤهله إلى الدور المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم بوابة دوت الخليج لبث مباشر للمباراة يعطي الجماهير فرصة فريدة لمتابعة الحدث الرياضي عبر الإنترنت، سواء كانوا في الدول العربية أو في جميع أنحاء العالم. ومن المؤكد أن هذا البث المباشر سيحقق إقبالًا كبيرًا من قبل عشاق كرة القدم، الذين يتطلعون للاستمتاع بمشاهدة هذه المواجهة الحاسمة بين منتخبين ذوي قوة وإمكانيات متميزة في عالم كرة القدم الآسيوية.

تعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019، حيث فاز المنتخب الياباني بثلاثة أهداف نظيفة، مما يزيد من حماس المشجعين للمباراة القادمة ويعزز طموحات كلا الفريقين لتحقيق الانتصار.

من جهته، يسعى المنتخب الإيراني لكسر هذه السيطرة والتفوق على منافسه الياباني بهدف مواصلة مسيرته نحو التتويج بلقب كأس آسيا 2023. ومع تطور مستوى المنتخبات المتبقية في البطولة، يتوقع المشجعون مواجهة نهائية مثيرة ومشوقة.

تأتي هذه المباراة في ظل تألق المنتخب الأردني الذي تأهل للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، إلى جانب المنافسة القوية من جانب كوريا الجنوبية. تعكس هذه الظروف حماسة وحماسة عالية بين المشجعين واللاعبين، مما يجعل البطولة محط أنظار العديد من عشاق كرة القدم في العالم الآسيوي وخارجه.

متي موعد مباراة إيران واليابان في ربع نهائي كأس آسيا 2023؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 بين منتخبي إيران واليابان، حيث ستقام المواجهة المنتظرة يوم غد السبت الموافق 3 فبراير الجاري. وسيكون ملعب "المدينة التعليمية" مسرحًا لهذه المواجهة الهامة.

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موعد انطلاق المباراة المرتقبة هو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي. ينتظر العديد من عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية وخارجها هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث يتطلعون إلى رؤية الأداء الرائع للمنتخبين والمنافسة الشرسة على الملعب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإيران اليوم في كأس آسيا 2023؟

شبكة قنوات "BEIN SPORTS" وقنوات "الدوري والكأس" تعتبر من الشبكات الرائدة في عالم الرياضة، حيث تحظى بحقوق البث الحصري لبطولة كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه الحقوق تمنح الجماهير في هذه المناطق فرصة مشاهدة المباريات مباشرة وبجودة عالية عبر شبكة قنوات "BEIN SPORTS"، التي تقدم تغطية شاملة لأحداث البطولة من خلال فرق من المحللين والمعلقين المتميزين.

من جانبها، تضمنت قناة الرابعة العراقية حقوق البث في العراق، مما يمكّن الجماهير العراقية من متابعة أداء منتخب بلدهم في البطولة ومشاركتهم في تشجيعه. بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة "SSC SPORTS" وشبكة "أبو ظبي الرياضية" تحملان حقوق البث في السعودية والإمارات على التوالي، مما يوفر للجماهير في تلك الدول فرصة مشاهدة المباريات مباشرة وبشكل شامل.

تلتزم هذه القنوات ببث مباريات البطولة في النطاق الجغرافي المذكور لكل منها، وتعمل على توفير تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة للمشجعين في جميع أنحاء المنطقة. وتشتمل البطولة على العديد من المواجهات المثيرة والمنافسات القوية بين المنتخبات الآسيوية المتميزة، مما يجعلها حدثًا رياضيًا ينتظره الملايين بشغف وحماس.

القناة القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC SPORTS HD 1 عرب سات 12380 أفقي 27500 2/3 BEIN ASIAN CUP 1 نايلسات 12188 أفقي 27500 2/3 AlRabiaa Sport نايلسات 10892 أفقي 27500 2/3 Al KASS EXTRA One HD نايلسات 11642 أفقي 27500 2/3 Abu Dhabi Sports Asia 1 نايلسات 12091 أفقي 27500 2/3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اليابان وإيران مجانا في كأس آسيا 2023

تُعد قمة منتخبي اليابان وإيران من المحطات البارزة في عالم كرة القدم، وتتمتع بمتابعة عالمية واسعة النطاق، حيث يتابعها محبو اللعبة عبر مجموعة متنوعة من القنوات المفتوحة التي تنقل المباريات مباشرة عبر الأقمار الصناعية.

من خلال هذه القنوات، يمكن للجماهير العربية الاستمتاع بتغطية حصرية لمباراة اليابان وإيران والتي تعد من أبرز المباريات في بطولة كأس آسيا 2023. ومن السهل العثور على الترددات الخاصة بهذه القنوات لتسهيل عملية المتابعة والتواصل مع أحدث أحداث اللقاء.

تاليًا، نقدم قائمة بالترددات لبعض القنوات المفتوحة التي ستبثّ المباراة بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ سبورت سمارت 12188 أفقي 27500 2/3 SPORT TV 5 HD 12246 أفقي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البثّ المباشر لمباراة اليابان وإيران أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

معلق مباراة اليابان وإيران في كأس آسيا 2023

تتجه الأنظار بلا شك نحو القمة المثيرة بين المنتخبين الإيراني والياباني في دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، حيث يشهد اللقاء تنافسًا قويًّا وتوقعات مثيرة من قبل الجماهير وعشاق كرة القدم. ولمتابعة هذه المباراة المهمة، تقوم القنوات العربية المختلفة بتغطية خاصة للحدث، حيث تنقل أهم تفاصيل المباراة والبطولة بشكل شامل.

تمتلك عدة قنوات عربية حقوق بث بطولة كأس آسيا 2023 في نطاق جغرافي مختلف، سواء بشكل محدود أو موسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بين هذه القنوات شبكة "BEIN SPORTS" التي تعد من بين القنوات الرائدة في بث الأحداث الرياضية على مستوى المنطقة. وقد أسندت قناة "BEIN SPORTS" مهمة التعليق على مباراة اليابان وإيران إلى المعلق البارز عصام الشوالي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في التعليق الرياضي.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم فهد العتيبي بالتعليق على قنوات "SSC SPORTS"، في حين يتولى المعلق منتصر الازهري مهمة التعليق على قناة "الدوري والكأس"، ويقوم محمد قيس بالتعليق على قناة "الرابعة العراقية". وعلى قناة "أبوظبي الرياضية"، يتولى عصام عبده مهمة التعليق، حيث يسعى كل منهم لنقل الأجواء المثيرة والتحليلات المهمة لهذه القمة الكروية بشكل شيق ومميز للمشاهدين.

القنوات الناقلة المعلق Abu Dhabi Sports Asia 1 عصام عبده SSC1 HD فهد العتيبي Al KASS EXTRA One HD منتصر الازهري BEIN ASIAN CUP 1 عصام الشوالي AlRabiaa Sports محمد قيس

تشكيلة اليابان المتوقعة في مواجهة إيران:

حراسة المرمى: سوزوكي

خط الدفاع: سوغوارار - ماشيدا - ميكوما - إيتو

خط الوسط: ريو هاتاتي - ريوتارو إيتو - كوبو

خط الهجوم: أياسي ويدا - هوسويا - أسانو

تشكيلة إيران المتوقعة في مواجهة اليابان:

حراسة المرمى: بيرانفاد

خط الدفاع: خليلزاده - كاناني - هاجسافي - رزايين

خط الوسط: موهيبي - عزت الله - نور الله احمد

خط الهجوم: ازمون - تاريمي - جاهانباخش

اليابان ضد إيران.. إيران تتطلع لفك عقدة اليابان

تعد المواجهة بين المنتخبين الإيراني والياباني في دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 من أبرز اللحظات المثيرة والمنتظرة في عالم كرة القدم الآسيوي. وقد حقق المنتخب الإيراني تأهله إلى هذا الدور بعد مباراة صعبة مع منتخب سوريا في دور الستة عشر، حيث اضطرت المباراة للتحديد بركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإيراني. بينما نجح المنتخب الياباني في التغلب على منتخب البحرين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نفس الدور.

تأتي هذه المواجهة بين المنتخبين الإيراني والياباني كمواجهة خامسة تجمع بينهما في بطولة كأس آسيا، حيث سبق لهما أن تواجها في أربع مباريات سابقة بالبطولة. وقد شهدت مبارياتهما تفوقًا لصالح المنتخب الياباني، حيث نجح في تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مبارتين.

تاريخيًا، فإن المباراة الأولى بين المنتخبين الإيراني والياباني في بطولة كأس آسيا كانت في النسخة عام 1988 وانتهت بالتعادل السلبي. وحقق المنتخب الياباني فوزه الأول على المنتخب الإيراني في بطولة كأس آسيا عام 1992 بنتيجة هدف نظيف.

تشكيل منتخب اليابان الرسمي

تشكيل منتخب إيران الرسمي

وفي أكبر فوز للمنتخب الياباني على منتخب إيران في تاريخ المواجهات بينهما ببطولة كأس آسيا، تمكن المنتخب الياباني من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في نسخة البطولة عام 2019.

تعكس هذه المواجهات التاريخية بين المنتخبين الإيراني والياباني تنافسًا مثيرًا وتاريخًا حافلًا في عالم كرة القدم الآسيوية. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر هذه المباراة المثيرة التي من المتوقع أن تحمل الكثير من التشويق والإثارة.