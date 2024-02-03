نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تفاصيل إصابة أبو علي وتعليق فيريرا على تدريب جوميز الزمالك وموقف رمضان صبحي من الانتقال إلى القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 3-2-2024 في السطور التالية:

مبابي يحقق ارقام قياسية

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في مواصلة التألق مع فريقه الحالي، في الموسم الجاري، بعدما شارك في 28 مباراة حتى الآن.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على نظيره ستراسبورج، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع الأهلي

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالناد الأهلي، إن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الأهلي.‏

وأوضح جاب الله أن وسام أبو علي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، عقب نهاية المران الذي ‏أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

أول تعليق من جيسفالدو فيريرا على تعاقد الزمالك مع جوزيه جوميز

علق المدرب البرتغالي جوزيه جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منشور النادي للإعلان عن المدرب الجديد جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ عن تعيين المدرب جوزيه جوميز كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب المصري معتمد جمال مدرب الفريق المؤقت.

ونشر فيريرا عبر حسابه الرسمي تعليق على منشور نادي الزمالك: "أتمنى كل التوفيق للمدرب الجديد ونادي الزمالك وجماهيره.. جوميز مدرب جيد يمكنكم الوثوق به جميعًا فقط أعطوه كل الدعم"

عاجل| مفاجأة كبرى في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. شوبير يكشفها



كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة كبرى في انتقال رمضان صبحي لاعب فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير: «رمضان صبحي مستمر مع بيراميدز في الفترة القادمة، إذا كان اللاعب في انتظار عرض احترافي من إحدى الدول الأوروبية بجانب بعض المناوشات من الدوري التركي لكن لم يكلل الأمر بنجاح».

وتابع: «حتى تلك اللحظة لا توجد عروض أوروبية للظفر بخدمات رمضان صبحي، ورغبتة في الوقت الحالي هي الاحتراف الخارجي».